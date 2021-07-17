Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Temmuz Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Karaoğlan Geliyor 'Türk Filmi'
16.30 Emine 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Lila ve Eve 'Yabancı Film'
02.00 Anma Günü 'Yabancı Film'
03.45 Lila ve Eve 'Yabancı Film' (Tekrar)
05.15 Yaşamın Ötesinde 'Yabancı Film' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Adile Teyze 'Türk Filmi'
15.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.30 Şef Akademi
22.00 Mirasyedi 'Türk Filmi'
00.30 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
06.15 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.45 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)
22.45 Arkadaşım Hoşgeldin (Tekrar)
01.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Harry Potter ve Melez Prenses 'Yabancı Film'
16.00 Recep İvedik 4 'Türk Filmi'
19.00 Kanal D Haber
20.00 Operasyon 41
23.15 Harry Potter ve Melez Prenses 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.00 Operasyon 41 (Tekrar)
04.15 Müzik Arası
05.15 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.20 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
16.10 İnanılmaz Aile 2 'Yabancı Film'
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Arabulucu 'Yabancı Film'
02.40 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00 İmkansız Olasılık 'Ev Sineması Kuşağı'
15.10 Yerli Dizi
17.45 Yıldızların Yolu
19.00 Ana Haber
20.00 Stajyer 'Yabancı Film'
22.35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00.15 Stajyer 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.35 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yedi Numara 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 Sinema
18:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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