TV Yayın akışı 18 Aralık 2021 Cumartesi! Bu akşam TV'de ne var?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kaçış

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Elkızı

14:15 Mahkum

16:30 Kanunsuz Topraklar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Elkızı

00:15 Mahkum

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:20 Yok Artık 1

12:20 Destan

15:40 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

05:45 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Büyük Kıyamet

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Annemizi Saklarken

16:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Annemizi Saklarken

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Muhteşem Kraliçe

08:45 Türk Sineması "Doru"

10:40 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:30 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper Bir Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 MasterChef Türkiye

15:45 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye