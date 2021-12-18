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TV Yayın akışı 18 Aralık 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 18 Aralık 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam El Kızı ve Kardeşlerim yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte, 18 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 18 Aralık 2021 Cumartesi! Bu akşam TV'de ne var?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kaçış

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Elkızı
14:15 Mahkum
16:30 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Elkızı
00:15 Mahkum

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:20 Yok Artık 1
12:20 Destan
15:40 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

05:45 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Büyük Kıyamet

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 Pulsar
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Annemizi Saklarken
16:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Annemizi Saklarken

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Muhteşem Kraliçe
08:45 Türk Sineması "Doru"
10:40 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:30 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper Bir Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 MasterChef Türkiye
15:45 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye

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