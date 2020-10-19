Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
00.00 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.45 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.15 Bir Demet Tiyatro
01.45 Çember
03.30 Türk Müziği
04.30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
22.30 Çok Uzak Fazla Yakın 'Türk Filmi'
00.30 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.30 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 'Dizi'
00.20 Bölük 'Türk Filmi'
02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.55 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'
23.40 'Dizi' (Tekrar)
01.50 52 Hafta 'Belgesel'
02.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
03.05 Fazlası Zarar (Tekrar)
05.00 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
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