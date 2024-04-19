TV yayın akışı: 19 Nisan Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı
Cuma günü ekrana gelecek olan yapımlar TV yayın akışı ile belli oldu. Show TV'nin iddialı yapımlarından Kızılcık Şerbeti bugün yeni bölümleriyle evlere konuk olurken Star Tv'de ise Ana Haber'in ardından iki Yalı Çapkını yeni bölümüyle yayınlanacak. Tv8 ekranlarında ise Survivor adlı yarışma programı izleyici karşısına çıkacak. Peki bugün hangi dizi ve filmler var? İşte, 19 Nisan 2024 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Now TV ve TV8 yayın akışı listesi
Bu akşam birbirinden iddialı yapımlar televizyon ekranlarında yayınlanacak. Televizyon kanalları günlük yayın akışı programıyla beraber bugün ekranlara gelecek dizi, film ve programları duyurdu. İşte, 19 Nisan 2024 TV yayın akışı Kanal D, Show TV, ATV, Star, TRT1, TV8 yayın akışı
19 NİSAN TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam TV8’de Survivor, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar gibi yapımlar yer alacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
TRT1 YAYIN AKIŞI
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Karaağaç Destanı
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
NOW TV
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
23:30 Orta Sayfa
01:30 Şahane Hayatım
ATV
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Aldatmak
SHOW TV
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
STAR TV
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
KANAL D
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı