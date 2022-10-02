Hafta sonu dinlenerek geçirecek vatandaşlar, televizyon keyfi yapmayı planlıyor. Peki, 2 Ekim 2022 Pazar günü ekranlarda neler olacak? İşte 2 Ekim televizyon yayın akışı...

SHOW TV

07:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Neşeli Günler

00:15 Enes Batur Gerçek Kahraman

02:30 Baba

04:45 Bir Şansım Olsa KANAL D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Aşk ve Umut

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 O Kız

02:30 Aşk ve Umut

04:15 5N1K

05:00 Yabancı Damat STAR TV

06:30 İki Aile

08:30 Duy Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

02:00 Aramızda Kalsın

03:30 Türk Müziği

04:30 İki Aile ATV

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Dizi TV

12: 15 Hızlı Ayaklar - Çizgi Sinema

12: 25 Aldatmak

15: 45 Aldatmak

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Gül Masalı

00: 20 Kardeşlerim

03: 20 Ben Bu Cihana Sığmazam

05: 50 Bir Zamanlar Çukurova FOX TV

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Tozluyaka

16.15 Bir Peri Masalı

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Tozluyaka

00.00 Bir Peri Masalı

02.30 Kamera Arkası

03.15 Masumiyet

05.30 İnadına Aşk TV 8

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:45 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

10:00 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

10:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:15 MasterChef Türkiye

15:30 Pişir de Görelim

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Canım Annem

02:15 Gazete Magazin

03:30 8x8

04:45 Bilginiz Olsun TRT 1