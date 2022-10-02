Hafta sonu dinlenerek geçirecek vatandaşlar, televizyon keyfi yapmayı planlıyor. Peki, 2 Ekim 2022 Pazar günü ekranlarda neler olacak? İşte 2 Ekim televizyon yayın akışı...
SHOW TV
07:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Neşeli Günler
00:15 Enes Batur Gerçek Kahraman
02:30 Baba
04:45 Bir Şansım Olsa
KANAL D
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Aşk ve Umut
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 O Kız
02:30 Aşk ve Umut
04:15 5N1K
05:00 Yabancı Damat
STAR TV
06:30 İki Aile
08:30 Duy Beni
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 En Güzel Bölüm
14:15 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yalı Çapkını
02:00 Aramızda Kalsın
03:30 Türk Müziği
04:30 İki Aile
ATV
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 30 Dizi TV
12: 15 Hızlı Ayaklar - Çizgi Sinema
12: 25 Aldatmak
15: 45 Aldatmak
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Gül Masalı
00: 20 Kardeşlerim
03: 20 Ben Bu Cihana Sığmazam
05: 50 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Tozluyaka
16.15 Bir Peri Masalı
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Tozluyaka
00.00 Bir Peri Masalı
02.30 Kamera Arkası
03.15 Masumiyet
05.30 İnadına Aşk
TV 8
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:45 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
10:00 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm
10:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:15 MasterChef Türkiye
15:30 Pişir de Görelim
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Canım Annem
02:15 Gazete Magazin
03:30 8x8
04:45 Bilginiz Olsun
TRT 1
05:40 Kalk Gidelim
09:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:50 Enine Boyuna
13:00 3'te 3
14:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
02:55 Uyanış: Büyük Selçuklu
YORUMLAR