Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Züğürt Ağa
22:15 Üç Kağıtçı
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:30 Star Haber
20:00 Yarının Sınırında
22:15 Yarının Sınırında
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Baraj
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
23:45 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 MasterChef Türkiye
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