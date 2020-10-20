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TV yayın akışı 20 Ekim 2020 Salı' Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 20 Ekim Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 20 Ekim Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı

TV yayın akışı 20 Ekim 2020 Salı' Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Züğürt Ağa
22:15 Üç Kağıtçı

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Haber
20:00 Yarının Sınırında
22:15 Yarının Sınırında

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Baraj

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
23:45 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 MasterChef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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