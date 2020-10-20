Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Züğürt Ağa

22:15 Üç Kağıtçı

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Haber

20:00 Yarının Sınırında

22:15 Yarının Sınırında

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

20:00 Baraj

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

23:45 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

14:00 Doya Doya Moda

18:15 En Şık Benim

20:00 MasterChef Türkiye