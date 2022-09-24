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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TV Yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Hafta sonu dinlenmek ve eğlenmek için ekran karşısında olacak izleyiciler, kanallarda hangi programların olacağını merak ediyor. İşte, 24 Eylül Cumartesi günü kanalların yayın akışı...

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  • TV Yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    Hafta sonunu televizyon başında geçirecek izleyiciler, 24 Eylül günü kanallarda hangi dizilerin, yarışma programlarının yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi 24 Eylül 2022 Pazartesi...  
  • TV Yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    TV 8

    06:15 Oynat Bakalım

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    08:30 Süper 1 Takım

    08:45 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

    10:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm

    10:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

    13:15 MasterChef Türkiye

    15:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    18:00 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    00:15 Doya Doya Moda

    02:15 Gazete Magazin

    04:15 8x8

    05:30 Bilginiz Olsun
  • TV Yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    KANAL D

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Tekrar

    09:30 Set Ekstra Yeni Bölüm

    09:45 Magazin D Cumartesi Yeni Bölüm

    13:00 Arda'nın Mutfağı Yeni Bölüm

    14:00 Yargı Tekrar

    16:00 O Kız Tekrar

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu Canlı

    20:00 Labirent: Alev Deneyleri

    22:45 Üç Kız Kardeş Tekrar

    02:00 Labirent: Alev Deneyleri

    04:00 Müzik Arası

    05:00 Yabancı Damat Tekrar
  • TV Yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    SHOW TV

    07:15 Çocuktan Al Haberi Tekrar

    10:00 Cumartesi Sürprizi Canlı

    13:00 Bir Şansım Olsa Yeni Bölüm

    14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber Canlı

    20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

    00:15 Baba Tekrar

    02:45 Amerikalı Kız

    04:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar
  • TV Yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    FOX

    08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

    11.15 Ekonomi Arası

    11.20 Kamera Arkası 

    12.00 Kusursuz Kiracı

    14.30 Yasak Elma

    16.30 Mahkum

    19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

    20.00 Yasak Elma

    22.45 Tozluyaka

    01.45 Kusursuz Kiracı

    04.15 Bay Yanlış

    06.00 İnadına Aşk
  • TV Yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    TRT 1

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:40 Kalk Gidelim

    09:00 Yabancı Sinema "Doğa İle Mücadele"

    11:00 Şefin Sağlıklı Masası

    12:00 Kasaba Doktoru

    15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı

    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    02:00 Şefin Sağlıklı Masası

    02:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • TV Yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    ATV 

    07:30 Atv'de Hafta Sonu

    10:00 Bir Küçük Gün Işığı

    13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    16:00 Aldatmak

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Aldatmak

    03:20 Bir Küçük Gün Işığı

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova
  • TV Yayın akışı 24 Eylül 2022 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    STAR TV 

    07:30  İki Aile Tekrar

    09:30 Çizgi Film 

    10:00 Burcu ile Hafta Sonu

    12:00 Duy BeniYerli Dizi Tekrar

    15:30 Yalı Çapkını Tekrar

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show

    23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

    01:00 Yerli Dizi Tekrar 

    03:20 İki Aile Tekrar

    04:45 Aramızda Kalsın Tekrar

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