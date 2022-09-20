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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TV Yayın akışı 20 Eylül 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Televizyon izleyicileri tarafından 20 Eylül 2022 tv yayın akışı merak ediliyor. Bugünü evde, TV'deki programlar ve dizileri takip ederek geçirecek televizyon izleyicileri, yayın akışını merak ediyor. 20 Eylül 2022 Salı akşamı Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, MasterChef Türkiye, Kusursuz Kiracı, Balkan Ninnisi birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

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  • TV Yayın akışı 20 Eylül 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. 20 Eylül 2022 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi 20 Eylül 2022 Salı...
  • TV Yayın akışı 20 Eylül 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show
  • TV Yayın akışı 20 Eylül 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Üç Kız Kardeş
  • TV Yayın akışı 20 Eylül 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    12:45 Canım Annem

    13:45 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Masterchef Türkiye
  • TV Yayın akışı 20 Eylül 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Kusursuz Kiracı
  • TV Yayın akışı 20 Eylül 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18.40 Star Haber

    20:00 Film
  • TV Yayın akışı 20 Eylül 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20.00 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • TV Yayın akışı 20 Eylül 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

    12:30 Şehirden Uzakta (Altyazılı)

    13:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    16:45 Yeşil Deniz

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

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