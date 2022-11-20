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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TV yayın akışı 20 Kasım Pazar! Bugün hangi diziler ve filmler var?

Gün itibariyle haftanın son gününü yaşayan vatandaşlarımız için, bugün televizyonda yayınlanacak yapımları derledik. İşte, birbirinden eğlenceli dizi, film ve yarışmaların ekranlara geleceği 20 Kasım Pazar günü itibariyle Star, ATV, Show TV, TV8, TRT1, Fox ve Kanal D'nin yayın akışı!

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  • TV yayın akışı 20 Kasım Pazar! Bugün hangi diziler ve filmler var? ATV, Star, Show TV, TV8, TRT1, Fox ve Kanal D yayın akışı!

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    13:25 Ev Sineması "İmkansız Olasılık"

    15:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    17:00 Ana Haber

    17:30 2022 Dünya Kupası Açılış Seremonisi

    19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Katar-Ekvator"

     

    21:00 Teşkilat
  • TV yayın akışı 20 Kasım Pazar! Bugün hangi diziler ve filmler var? ATV, Star, Show TV, TV8, TRT1, Fox ve Kanal D yayın akışı!

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    14:30 Kızılcık Şerbeti

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güzel Günler

    23:15 Güzel Günler
  • TV yayın akışı 20 Kasım Pazar! Bugün hangi diziler ve filmler var? ATV, Star, Show TV, TV8, TRT1, Fox ve Kanal D yayın akışı!

    ATV YAYIN AKIŞI

    12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

    15:45 Aldatmak

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster
  • TV yayın akışı 20 Kasım Pazar! Bugün hangi diziler ve filmler var? ATV, Star, Show TV, TV8, TRT1, Fox ve Kanal D yayın akışı!

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Darmaduman

    16:00 Yasak Elma

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Tozluyaka

    23:45 Yasak Elma
  • TV yayın akışı 20 Kasım Pazar! Bugün hangi diziler ve filmler var? ATV, Star, Show TV, TV8, TRT1, Fox ve Kanal D yayın akışı!

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    14:00 Yargı

    16:15 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı
  • TV yayın akışı 20 Kasım Pazar! Bugün hangi diziler ve filmler var? ATV, Star, Show TV, TV8, TRT1, Fox ve Kanal D yayın akışı!

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    14:00 Yalı Çapkını

    16:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

    18:15 Star Haber

    19:00 Toprak ile Fidan

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Gecenin Ucunda
  • TV yayın akışı 20 Kasım Pazar! Bugün hangi diziler ve filmler var? ATV, Star, Show TV, TV8, TRT1, Fox ve Kanal D yayın akışı!

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    13:00 Pişir de Görelim

    15:15 Tuzak

    20:00 Masterchef Türkiye

    00:15 Tuzak

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