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TV yayın akışı 21 Nisan Cuma 2023! Bayramda televizyonda neler var?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününü evinde geçirmeyi planlayan vatandaşlarımız, gün itibariyle hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Ateş Kuşları, Tuzak ve Yalı Çapkını gibi dizilerin ekranlara geleceği bayramın ilk gününde Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışını bir araya getirdik! İşte, ayrıntılar...

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  • TV yayın akışı 21 Nisan Cuma 2023! Bayramda televizyonda neler var?

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    15:30 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Geleceğin Rotası (Yerli Sinema)

    21:30 Bayram Havası (Yerli Sinema)

    23:50 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
  • TV yayın akışı 21 Nisan Cuma 2023! Bayramda televizyonda neler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    20:47 RTÜK Belgesel

    00:00 Aile
  • TV yayın akışı 21 Nisan Cuma 2023! Bayramda televizyonda neler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Ateş Kuşları

    23:45 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)
  • TV yayın akışı 21 Nisan Cuma 2023! Bayramda televizyonda neler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    13:45 En Hamarat Benim

    16:30 Tetikçinin Oğlu

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Postacı (Yerli Sinema)

    21:45 Tetikçinin Oğlu

    00:45 Adım Farah
  • TV yayın akışı 21 Nisan Cuma 2023! Bayramda televizyonda neler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yıldız De Bana

    23:15 Kutsal Damacana (Yerli Sinema)
  • TV yayın akışı 21 Nisan Cuma 2023! Bayramda televizyonda neler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    16:00 Toprak İle Fidan

    17:00 Söz

    18:15 Star Haber

    19:00 Yalı Çapkını

    20:00 Yalı Çapkını

    00:15 Çöp Adam
  • TV yayın akışı 21 Nisan Cuma 2023! Bayramda televizyonda neler var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor 2023

    22:15 Tuzak

    02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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