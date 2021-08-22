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TV Yayın akışı 22 Ağustos 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 22 Ağustos 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam İkimizin Sırrı, Seneye Bu Zamanlar, MasterChef Türkiye, yabancı ve yerli filmler ekranlara gelecek. İşte, 22 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 22 Ağustos 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Tarkan Viking Kanı
16:15 Arabesk
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 İntikam
23:30 Korkusuz Korkak
01:15 İntikam

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bay Yanlış
15:00 Şevkat Yerimdar
17:15 Dokunmayın Şabanıma
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Şef Akademi
00:45 Dokunmayın Şabanıma

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:30 Erkenci Kuş
16:45 Ah Nerede
18:45 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:30 Hükümet Kadın 2
00:30 Ada Masalı
03:15 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Kod Adı Londra
16:00 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Savaş Gemisi
22:45 Savaş Gemisi
01:30 Atlantic Rim: Diriliş

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Şans Kapıyı Çalınca
18:40 atv Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:45 Otoyol Devriyesi
01:40 Baş Belası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:50 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'Te 3
00:30 Odaklan Büyükanne
02:15 Yeşil Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Paylaş Benimle

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