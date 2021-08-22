Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Tarkan Viking Kanı

16:15 Arabesk

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 İntikam

23:30 Korkusuz Korkak

01:15 İntikam

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bay Yanlış

15:00 Şevkat Yerimdar

17:15 Dokunmayın Şabanıma

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

22:45 Şef Akademi

00:45 Dokunmayın Şabanıma

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:30 Erkenci Kuş

16:45 Ah Nerede

18:45 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın 2

22:30 Hükümet Kadın 2

00:30 Ada Masalı

03:15 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Kod Adı Londra

16:00 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Savaş Gemisi

22:45 Savaş Gemisi

01:30 Atlantic Rim: Diriliş

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Şans Kapıyı Çalınca

18:40 atv Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

23:45 Otoyol Devriyesi

01:40 Baş Belası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:50 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 3'Te 3

00:30 Odaklan Büyükanne

02:15 Yeşil Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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