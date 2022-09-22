Televizyondaki programları ve dizileri sıkı sıkı takip eden izleyiciler TV yayın akışını araştırıyorlar. Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümüyle ekranlara gelirken ATV'de Aldatmak dizisi ilk bölümüyle seyircisiyle buluşuyor. Peki bugün TV'de başka hangi yapımlar var? İşte bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...