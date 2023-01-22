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TV yayın akışı 22 Ocak Pazar 2023! Bugün televizyonda neler var?

Haftanın son günü için şimdiden hazırlıklarına başlayan vatandaşlarımız, bugün yayınlanacak dizi, film ve yarışmalara dair aramalar yapıyor. Teşkilat ve Yargı gibi dizilerin yanı sıra Survivor'ın da yeni bölümüyle ekranlara geleceği gün ile ilgili olarak TRT 1, ATV, Fox, Show TV, Star, TV8 ve Kanal D yayın akışını bir araya getirdik! İşte, detaylar...

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  • TV yayın akışı 22 Ocak Pazar 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler yayınlanacak? TV8, Star, Show TV, TRT 1, Fox, ATV ve Kanal D yayın akışı...

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    11:45 Enine Boyuna

    13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

    13:30 3'te 3

    14:45 Al Sancak

    18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    19:00 Ana Haber

    20:00 Teşkilat

    23:30 Türkiye'nin Dev Yapıları "Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı"
  • TV yayın akışı 22 Ocak Pazar 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler yayınlanacak? TV8, Star, Show TV, TRT 1, Fox, ATV ve Kanal D yayın akışı...

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Kızılcık Şerbeti

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güzel Günler

    00:00 Salak Milyoner
  • TV yayın akışı 22 Ocak Pazar 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler yayınlanacak? TV8, Star, Show TV, TRT 1, Fox, ATV ve Kanal D yayın akışı...

    ATV YAYIN AKIŞI

    11:30 Dizi TV

    12:15 Ateş Kuşları

    15:45 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

    00:30 Bir Küçük Gün Işığı
  • TV yayın akışı 22 Ocak Pazar 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler yayınlanacak? TV8, Star, Show TV, TRT 1, Fox, ATV ve Kanal D yayın akışı...

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Benden Söylemesi

    13:00 Taçsız Prenses

    16:15 Taçsız Prenses

    16:45 Recep İvedik 5

    19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Taçsız Prenses

    23:99 Yasak Elma
  • TV yayın akışı 22 Ocak Pazar 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler yayınlanacak? TV8, Star, Show TV, TRT 1, Fox, ATV ve Kanal D yayın akışı...

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    14:00 Yargı

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yargı

    00:15 O Kız
  • TV yayın akışı 22 Ocak Pazar 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler yayınlanacak? TV8, Star, Show TV, TRT 1, Fox, ATV ve Kanal D yayın akışı...

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

    14:00 Ömer

    16:00 Ömer

    18:15 Star Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:15 Çöp Adam
  • TV yayın akışı 22 Ocak Pazar 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler yayınlanacak? TV8, Star, Show TV, TRT 1, Fox, ATV ve Kanal D yayın akışı...

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    11:00 Yabancı Sinema / Büyük Mücadele Sinema

    13:45 Survivor Panorama / Canlı Program

    16:15 Yabancı Sinema / Büyük Mücadele Sinema

    20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm Yarışma

    00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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