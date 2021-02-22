Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.00 Bir Şansım Olsa

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

09:45 Kırmızı Oda

12:30 Süper 1 Takım

12:45 Survivor Panorama

13:15 Süper 1 Takım

13:30 Survivor Panorama

14:45 Süper 1 Takım

15:00 Doya Doya Moda

15:45 Süper 1 Takım

16:00 Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Katil Köpek Balığı 'Yabancı Film'

04.30 Katil Köpek Balığı 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.40 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

16.15 Yüzleşme

19.00 Kanal D Haber

20.00 Cenaze İşleri 'Türk Filmi'

22.15 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

00.45 Cenaze İşleri 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta(Tekrar)

04.30 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maraşlı 'Dizi'

00.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi'

17.15 Seksenler 'Dizi'

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'

00.15 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

03.00 52 Hafta 'Belgesel'

03.25 Yerli Belgesel

03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:15 Çook Yaşa

08:30 Sinema

09:30 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama

12:30 Kırmızı Oda

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Mutluluk Zamanı

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler