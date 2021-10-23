Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Ekim Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 İyi Aile Çocuğu

16:30 Düğüm Salonu

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kana Kan

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kalp Yarası

13:30 Dünya: Yeni Bir Başlangıç

15:40 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Cehennem

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:45 Ada Masalı

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Evlilik Hakkında Her Şey

13:45 Yasak Elma

16:00 Kanunsuz Topraklar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 El Kızı

02:00 Yalancılar ve Mumları

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 Muhteşem Kraliçe

07:05 Yeşil Deniz

09:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

13:45 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm

15:50 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Hayalimdeki Değişim

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

15:15 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Paylaş Benimle