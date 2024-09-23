TV yayın akışı 23 Eylül 2024: Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV yayın yayın akışı
Haftanın ilk gününü evde televizyon başında geçirecek olan izleyiciler, bugün hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 23 Eylül 2024 Pazartesi TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün iki yeni dizi ekran macerasına başlıyor. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
23 Eylül 2024 Pazartesi TV yayın akışı haftanın ilk gününü evde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün iki yeni dizi izleyici karşısına çıkıyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, Bugün TV’de ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Koruyucu (yabancı film)
21:45 Koruyucu
23:30 Yerli Dizi Tekrarı
01:30 Güzel Köylü
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
22:45 Güzel Aşklar Diyarı
01:30 Güzel Aşklar Diyarı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin Yaz
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Karadut
22:45 Karadut
02:00 Ateş Kuşları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Teşkilat
23:35 Kara Ağaç Destanı
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 7
23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
01:45 Kızıl Goncalar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deha
23:45 Siyah Kalp
01:45 Kızılcık Şerbeti