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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL PAZARTESİ: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 23 Eylül 2024: Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV yayın yayın akışı

        Haftanın ilk gününü evde televizyon başında geçirecek olan izleyiciler, bugün hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 23 Eylül 2024 Pazartesi TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün iki yeni dizi ekran macerasına başlıyor. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:44
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        1

        23 Eylül 2024 Pazartesi TV yayın akışı haftanın ilk gününü evde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün iki yeni dizi izleyici karşısına çıkıyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, Bugün TV’de ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        2

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Koruyucu (yabancı film)

        21:45 Koruyucu

        23:30 Yerli Dizi Tekrarı

        01:30 Güzel Köylü

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Ayazın Sonu Güneş

        17:15 Bizi Birleştiren Hayat

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güzel Aşklar Diyarı

        22:45 Güzel Aşklar Diyarı

        01:30 Güzel Aşklar Diyarı

        4

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8’de Sağlık

        08:30 Aramızda Kalmasın

        11:00 Gazete Magazin Yaz

        13:30 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Karadut

        22:45 Karadut

        02:00 Ateş Kuşları

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:00 Şehirden Uzakta

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:15 Seksenler

        15:50 Gönül Dağı

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Teşkilat

        23:35 Kara Ağaç Destanı

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 7

        23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        01:45 Kızıl Goncalar

        8

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Deha

        23:45 Siyah Kalp

        01:45 Kızılcık Şerbeti

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