Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşurken, televizyon izleyicileri 24 Mart TV yayın akışını araştırıyor. Dizi severler bugün televizyonda hangi diziler var sorusuna yanıt arıyor. 24 Mart Perşembe akşamı; TRT 1'deBarbaroslar Akdenz'in Kılıcı, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız ve FOX TV'de Mahkum dizileri ve Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı ekrana geliyor. 24 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;