"Her şey aşktan"

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Nisan Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Beyoğku Güzeli 'Türk Filmi'

16.15 Tarkan Altın Madalyon 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film'

02.15 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film'

04.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.45 Ali Yeşilırmak İle Dostumun Dünyası

13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Savaşçı 'Dizi'

00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 Kağıt Ev 'Dizi' (Tekrar)

17.00 En Güzel Bölüm

17.15 Bekir Köse İle İftara Doğru

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

00.15 Kağıt Ev 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14.00 Helimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Recep İvedik 'Türk Filmi'

22.15 Recep İvedik 'Türk Filmi'

00.15 Yaratık: Covenant 'Yabancı Film'

02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

05.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05.30 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

12.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

15.30 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.20 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.20 Kardeşlerim 'Dizi'

00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

02.25 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

04.55 Hz Ömer 'Dizi'

05.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Yerli Dizi

16.15 Mavera

18.00 Ana Haber (Canlı)

18.30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20.30 Gönül Dağı (Yerli Dizi)

23.45 Mavera 26/13

01.10 Yerli Belgesel

02.15 Mesnevi'den Hikayeler

02.40 Sahur Bereketi (Canlı)

04.30 Kur'an-I Kerim Hatm-i Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler