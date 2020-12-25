Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 İyi Aile Babası 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
04.30 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi'
00.20 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Çocukluk 'Dizi'
23.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Hayat Sevince Güzel
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
TRT1 YAYIN AKIŞI
15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'
00.15 Dizi
02.25 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
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