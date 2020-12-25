Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo 'Dizi'

00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'

00.15 İyi Aile Babası 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

04.30 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Hercai 'Dizi'

00.20 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Çocukluk 'Dizi'

23.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

TRT1 YAYIN AKIŞI

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'

00.15 Dizi

02.25 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)