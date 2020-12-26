Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17.00 Çocuktan Al Haberi

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Gülümse Yeter 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

14.30 Sevimli Yunus 'Yabancı Film'

16.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

22.45 Yeni Nesil Ajan xxx2 'Yabancı Film'

00.45 Geçmiş Günler 'Yabancı Film'

02.45 Yeni Nesil Ajan xxx2 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Buzkıran 'Yabancı Film'

02.35 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.15 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı 'Dizi'

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 'Dizi' (Tekrar)

04.35 Yedi Numara 'Dizi' (Tekrar)