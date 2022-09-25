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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TV yayın akışı 25 Eylül Pazar 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı TV rehberi

Hafta sonunu evde ekran başında geçirmek isteyen izleyenler televizyonda hangi dizi ve programların olacağını merak ediyor. Özellikle kaçırdığı dizilerin tekrarı ve sinema filmleri ile haftanın son gününü ekran başında geçirmek isteyenler için film ve dizi şöleni olacak. İşte 25 Eylül Pazar TV yayın akışı…

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  • TV yayın akışı 25 Eylül Pazar 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı TV rehberi

    Haftanın son gününü evde dinlenerek geçirmek isteyenler ekranda nelerin olduğunu araştırıyor. Evde tek başına ya da ailesi ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmek isteyenler için TV ekranlarında muhteşem alternatifler izleyiciyle buluşacak. Peki, bugün hangi kanalda hangi dizi var? İşte 25 Eylül Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı TV rehberi...
  • TV yayın akışı 25 Eylül Pazar 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı TV rehberi

    BUGÜN HANGİ KANALDA NE VAR?

    KANAL D            20:00 Yargı

    FOX TV               20:00 Tozluyaka

    STAR TV             20:00  Yalı Çapkını

    TV8                    20:00  Masterchef Türkiye

    ATV                    20:00 Gül Masalı

    SHOW                20:00  Hababam Sınıfı Uyanıyor

    TRT 1                 20:00  Neşet
  • TV yayın akışı 25 Eylül Pazar 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı TV rehberi

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    10:15 O Kız

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    14:00 Camdaki Kız

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

     
  • TV yayın akışı 25 Eylül Pazar 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı TV rehberi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    06:00 - İnadına Aşk - Tekrar

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    13:00 Tozluyaka

    16:00 İyilik

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Tozluyaka
  • TV yayın akışı 25 Eylül Pazar 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı TV rehberi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 - İki Aile

    09:00 - Çocuk Kuşağı

    09:30 - Kiralık Aşk

    11:00 - Tülin Şahin İle Moda

    12:00 - Vahe İle Evdeki Mutluluk

    14:00 - Yalı Çapkını

    16:45 - Duy Beni

    18:15 - Star Haber

    19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 - Yalı Çapkını

    22:45 - Doğu Demirkol İle Alelade Show
  • TV yayın akışı 25 Eylül Pazar 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı TV rehberi

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    08:45 Türkiye'nin Doktorları

    10:00 10 Yaş Genç

    10:45 Gazete Magazin

    12:15 Masterchef Türkiye

    15:15 Sinema

    18:00 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye
  • TV yayın akışı 25 Eylül Pazar 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı TV rehberi

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:00 - Yeni Gelin

    10:00 - Pazar Sürprizi

    13:00 - Bir Şansım Olsa

    14:30 - Baba

    18:25 - Show Ana Haber

    20:00 - Hababam Sınıfı Uyanıyor

    22:15 - Sakar Şakir

    23:45 - Sakar Şakir
  • TV yayın akışı 25 Eylül Pazar 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı TV rehberi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:15 Kalk Gidelim

    08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

    11:50 Enine Boyuna (Canlı)

    13:00 3'Te 3

    14:05 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

    18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Neşet

    21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Faroe Adaları-Türkiye" (Canlı)

    23:45 Teşkilat (Altyazılı)

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