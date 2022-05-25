Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler kanalların yayın akışıyla belli oluyor. Bu akşam televizyon izlemeyi düşüşnen vatandaşlar 25 Mayıs Salı TV yayın akışını araştırıyorlar. Peki, bu akşam başka hangi programlar ve diziler yayınlanacak? İşte 25 Mayıs TV yayın akışına göre Perşembe bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...