Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor 'Türk Filmi'

22.15 Yedi Bela Hüsnü 'Türk Filmi'

00.00 Yedi Bela Hüsnü 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.30 P Planı 'Yabancı Film'

03.30 P Planı 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

23.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

01.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

04.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Kazara Aşk 'Dizi'

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

23.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Yok Artık 2 'Türk Filmi'

16.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Roma-Trabzonspor UEFA Konf.Lig.P.Of.

22.00 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

01.30 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.40 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Tozkoparan İskender: 1071 'Türk Filmi'

22.00 Seksenler 'Dizi'

00.50 3'te 3

02.35 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Paylaş Benimle

15:15 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

19:00 HJK Helsinki - Fenerbahçe

21:00 Masterchef Türkiye 2021