Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor 'Türk Filmi'
22.15 Yedi Bela Hüsnü 'Türk Filmi'
00.00 Yedi Bela Hüsnü 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.30 P Planı 'Yabancı Film'
03.30 P Planı 'Yabancı Film' (Tekrar)
05.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
23.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
01.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
04.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Kazara Aşk 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
23.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Yok Artık 2 'Türk Filmi'
16.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Roma-Trabzonspor UEFA Konf.Lig.P.Of.
22.00 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
01.30 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.40 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Tozkoparan İskender: 1071 'Türk Filmi'
22.00 Seksenler 'Dizi'
00.50 3'te 3
02.35 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Paylaş Benimle
15:15 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
19:00 HJK Helsinki - Fenerbahçe
21:00 Masterchef Türkiye 2021
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