Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Alev Alev 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Mucize Doktor
00.15 Hepsi Benim
01.45 Kefaret
04.15 Zuhal Topal'la Sofrada
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Sol Yanım
01.00 Suikast
03.20 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
16.15 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Kanal D Haber
20.00 Yaşamak Güzel Şey 'Yerli Sinema'
22.15 Çok Güzel Hareketler 2
00.15 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17.15 Seksenler (altyazılı)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Kalk Gidelim
23.45 3'te 3
01.00 Türk Sineması "üç Yol"
02.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04.30 Türkan Hanım'ın Konağı
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