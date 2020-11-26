Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Alev Alev 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

00.15 Hepsi Benim

01.45 Kefaret

04.15 Zuhal Topal'la Sofrada

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Sol Yanım

01.00 Suikast

03.20 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

16.15 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Kanal D Haber

20.00 Yaşamak Güzel Şey 'Yerli Sinema'

22.15 Çok Güzel Hareketler 2

00.15 Bir Annenin Günahı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

04.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17.15 Seksenler (altyazılı)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Kalk Gidelim

23.45 3'te 3

01.00 Türk Sineması "üç Yol"

02.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

04.30 Türkan Hanım'ın Konağı