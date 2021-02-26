Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Şubat 2021 Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
00.15 Büyük Usta 'Yabancı Film'
02.30 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
16.15 Yüzleşme
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Dinozorlar Çağı 'Yabancı Film'
02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Seni Çok Bekledim 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Empire State 'Yabancı Film'
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Akıncı 'Dizi'
00.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Refika İle Öze Dönüş
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Son Yaz 'Dizi'
00.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
TRT1 YAYIN AKIŞI
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'
00.15 Forrest Gump 'Yabancı Film'
02.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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