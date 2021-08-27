Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Sahte Kabadayı 'Türk Filmi'
01.45 Sahte Kabadayı 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
23.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
02.30 Nereden Çıktı Bu Velet? 'Türk Filmi'
04.00 Nereden Çıktı Bu Velet? 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.30 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Kara Bela 'Türk Filmi'
22.15 Kara Bela 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
02.40 Star Market (Tekrar)
04.50 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde 'Yabancı Sinema'
22.45 Sınav 'Türk Filmi'
01.30 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Nadide Hayat 'Türk Filmi'
16.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Baş Belası 'Dizi'
00.20 Taksi 2 'Yabancı Film'
02.10 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.35 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
15.55 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe 'Türk Filmi'
21.50 Son Şans 'Yabancı Film'
00.35 Seneye Bu Zamanalar
02.10 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)
04.25 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Paylaş Benimle
15:15 Paylaş Benimle
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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