Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Nisan Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor 'Türk Filmi'

22.15 Salako 'Türk Filmi'

00.15 Bas Gaza 'Yabancı Film'

02.00 Bas Gaza 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Baraj 'Dizi'

23.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

17.00 Bekir Köse İle İftara Doğru

18.30 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu 'Dizi'

23.45 'Dizi' (Tekrar)

02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.30 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

02.25 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

04.55 Hz Ömer 'Dizi'

05.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:10 Mavera

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Masumlar Apartmanı

23:45 Mavera

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler