Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Nisan Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor 'Türk Filmi'
22.15 Salako 'Türk Filmi'
00.15 Bas Gaza 'Yabancı Film'
02.00 Bas Gaza 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Baraj 'Dizi'
23.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
17.00 Bekir Köse İle İftara Doğru
18.30 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi'
23.45 'Dizi' (Tekrar)
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.30 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'
00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
02.25 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
04.55 Hz Ömer 'Dizi'
05.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:10 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Masumlar Apartmanı
23:45 Mavera
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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