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TV Yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, Edho, Hekimoğlu, Sefirin Kızı ve Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 27 Nisan Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Nisan Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor 'Türk Filmi'
22.15 Salako 'Türk Filmi'
00.15 Bas Gaza 'Yabancı Film'
02.00 Bas Gaza 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Baraj 'Dizi'
23.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
17.00 Bekir Köse İle İftara Doğru
18.30 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi'
23.45 'Dizi' (Tekrar)
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.30 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'
00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
02.25 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
04.55 Hz Ömer 'Dizi'
05.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:10 Mavera

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Masumlar Apartmanı

23:45 Mavera

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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