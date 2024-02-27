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        Haberler Magazin TV yayın akışı: 27 Şubat bugün TV’de neler var? Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı

        TV yayın akışı: 27 Şubat bugün TV'de neler var? Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı

        Salı akşamı ekrana gelecek olan tüm yapımlar tv yayın akışı listesindeki yerini aldı. Her gün ne izleyeceğine karar veremeyenler 27 Şubat tv'de bugün neler var sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam programların yanı sıra bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı listesi ve programlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 14:50 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:50
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        1

        TV yayın akışı listesi güncel olarak duyuruluyor. Dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler hemen hemen her gün güncel tv yayın akışına bakıyor. Bu akşam Kanal D’de Senden Önce dizisi, Star TV’de Uçak adlı film yer alacak. Show TV’de ise reyting rekoru kıran Bahar yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte 27 Şubat bugün tv’de ne var sorusunun yanıtı ve Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar yeni bölüm

        23:15 Bahar

        ATV YAYIN AKIŞI

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        19:45 Kupa Günlüğü

        20:00 Maça Doğru

        20:45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Türkiye Kupası

        3

        NOW YAYIN AKIŞI

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Yabani

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Yabani

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        17:40 Lingo Türkiye

        18:50 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        17:30 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Senden Önce

        23:15 Arka Sokaklar

        4
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