TV yayın akışı: 27 Şubat bugün TV'de neler var? Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı
Salı akşamı ekrana gelecek olan tüm yapımlar tv yayın akışı listesindeki yerini aldı. Her gün ne izleyeceğine karar veremeyenler 27 Şubat tv'de bugün neler var sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam programların yanı sıra bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı listesi ve programlar
TV yayın akışı listesi güncel olarak duyuruluyor. Dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler hemen hemen her gün güncel tv yayın akışına bakıyor. Bu akşam Kanal D’de Senden Önce dizisi, Star TV’de Uçak adlı film yer alacak. Show TV’de ise reyting rekoru kıran Bahar yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte 27 Şubat bugün tv’de ne var sorusunun yanıtı ve Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar yeni bölüm
23:15 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:00 Maça Doğru
20:45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Türkiye Kupası
NOW YAYIN AKIŞI
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Yabani
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:40 Lingo Türkiye
18:50 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D YAYIN AKIŞI
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Senden Önce
23:15 Arka Sokaklar