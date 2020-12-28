Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Aralık Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı
23:15 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Sağ Salim
22:00 Bitirim İkili
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj- Tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
TRT1 YAYIN AKIŞI
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye
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