Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Aralık Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur



KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı

23:15 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Sağ Salim

22:00 Bitirim İkili

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Yasak Elma

23:45 Baraj- Tekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı



TRT1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu



TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye