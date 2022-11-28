Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TV yayın akışı 28 Kasım pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var?

Haftanın ilk gününde gündemden haber almak isteyen veya sevdiği diziyi kaçırmak istemeyen ya da Dünya Kupası heyecanını kaybetmek istemeyen izleyiciler, bugün televizyonda yer alacak programların akışını takip ediyor. İşte 28 Kasım pazartesi ekrana gelecek programlar ve diziler...

ABONE OL
  • TV yayın akışı 28 Kasım pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanallarda ne var, Dünya Kupası maçı var mı?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:10 Benim Adım Melek

    08:40 Bu Toprağın Sesi

    10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

    13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Kamerun-Sırbistan”

    15:00 Kupa Günlüğü

    16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Güney Kore-Gana”

    18:00 Ana Haber

    18:55 İddiaların Aksine

    19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Brezilya-İsviçre”

    21:00 Kupa Saati

    22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Portekiz-Uruguay”

    00:00 Alparslan:Büyük Selçuklu

    03:00 Teşkilat

    05:30 Kapanış
  • TV yayın akışı 28 Kasım pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanallarda ne var, Dünya Kupası maçı var mı?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8’de Sağlık

    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:30 Yazgı

    12:45 Canım Annem

    13:30 Kadere Karşı

    14:15 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Tuzak

    02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    04:30 Doya Doya Moda
  • TV yayın akışı 28 Kasım pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanallarda ne var, Dünya Kupası maçı var mı?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Toprak İle Fidan

    18:15 Star Haber

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Hükümet Kadın 2 (Yerli Sinema)

    22:15 Hükümet Kadın 2 (Yerli Sinema)

    00:30 Toprak İle Fidan

    02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    04:30 Güzel Köylü

     
  • TV yayın akışı 28 Kasım pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanallarda ne var, Dünya Kupası maçı var mı?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Hicran

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk Ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

    22:00 Mekanik 2: Suikast MovieContainer (Yabancı Sinema)

    23:45 Dune Gezegeni (Yabancı Sinema)

    01:45 Dune Gezegeni (Yabancı Sinema)

    03:15 Gelinim Mutfakta
  • TV yayın akışı 28 Kasım pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanallarda ne var, Dünya Kupası maçı var mı?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

    10:00 Ekonomi Arası

    10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün

    12:30 En Hamarat Benim

    16:30 Yasak Elma

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Yasak Elma

    23:30 Tozluyaka

    02:15 Bir Peri Masalı

    04:45 Tozluyaka

    06:00 Şevkat Yerimdar
  • TV yayın akışı 28 Kasım pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanallarda ne var, Dünya Kupası maçı var mı?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Bir Küçük Gün Işığı

    00:20 Yalnız Kurt

    03:35 Mutfak Bahane

    05:35 Bir Zamanlar Çukurova

     
  • TV yayın akışı 28 Kasım pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? Kanallarda ne var, Dünya Kupası maçı var mı?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aziz

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Kızılcık Şerbeti

    02:30 Hayat Bugün

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.