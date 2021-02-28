Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Şubat Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Sadakatsiz
16:30 Cehennem Melekleri 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Boşu Bir Yerde
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
ATV YAYIN AKIŞI
12:35 Maraşlı
15:50 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:20 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
TV8 YAYIN AKIŞI
16:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2021
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