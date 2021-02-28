Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Şubat Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Sadakatsiz

16:30 Cehennem Melekleri 2

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Boşu Bir Yerde

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

ATV YAYIN AKIŞI

12:35 Maraşlı

15:50 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai



FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:20 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

16:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021