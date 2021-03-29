Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Mart Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Fırtınanın İçinde 'Yabancı Film'
02.00 Fırtınanın İçinde 'Yabancı Film'
03.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Dünya Avucunuzda
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Yanlış Anlama 'Türk Filmi'
03.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
02.50 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Ölüm Pençeleri 'Yabancı Film'
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Mandıra Filozofu 'Türk Filmi'
22.30 Mandıra Filozofu 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Trajedi Kızları 'Yabancı Film'
02.30 Gelinim Mutfakta(Tekrar)
04.45 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maraşlı 'Dizi'
00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi'
17.30 Seksenler 'Dizi'
19.00 Ana Haber
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'
00.15 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
02.40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Hastanede Hayat
13:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye
14:00 Oynat Bakalım
14:15 El Değmemiş Aşk
14:30 Benim Adım Feridun
16:15 Benim Adım Feridun
16:15 Doğduğun Ev Kaderindir
16:45 El Değmemiş Aşk
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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