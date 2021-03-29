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TV Yayın akışı 29 Mart Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Uyanış:Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 29 Mart Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 29 Mart Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Mart Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Fırtınanın İçinde 'Yabancı Film'
02.00 Fırtınanın İçinde 'Yabancı Film'
03.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Dünya Avucunuzda
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Yanlış Anlama 'Türk Filmi'
03.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
02.50 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Ölüm Pençeleri 'Yabancı Film'
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Mandıra Filozofu 'Türk Filmi'
22.30 Mandıra Filozofu 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Trajedi Kızları 'Yabancı Film'
02.30 Gelinim Mutfakta(Tekrar)
04.45 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maraşlı 'Dizi'
00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi'
17.30 Seksenler 'Dizi'
19.00 Ana Haber
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'
00.15 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
02.40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Hastanede Hayat

13:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye

14:00 Oynat Bakalım

14:15 El Değmemiş Aşk

14:30 Benim Adım Feridun

16:15 Benim Adım Feridun

16:15 Doğduğun Ev Kaderindir

16:45 El Değmemiş Aşk

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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