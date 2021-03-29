Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Mart Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Fırtınanın İçinde 'Yabancı Film'

02.00 Fırtınanın İçinde 'Yabancı Film'

03.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Dünya Avucunuzda

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Yanlış Anlama 'Türk Filmi'

03.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'

00.30 'Dizi' (Tekrar)

02.50 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Ölüm Pençeleri 'Yabancı Film'

05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Mandıra Filozofu 'Türk Filmi'

22.30 Mandıra Filozofu 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.45 Trajedi Kızları 'Yabancı Film'

02.30 Gelinim Mutfakta(Tekrar)

04.45 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maraşlı 'Dizi'

00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi'

17.30 Seksenler 'Dizi'

19.00 Ana Haber

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'

00.15 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

02.40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)

03.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Hastanede Hayat

13:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye

14:00 Oynat Bakalım

14:15 El Değmemiş Aşk

14:30 Benim Adım Feridun

16:15 Benim Adım Feridun

16:15 Doğduğun Ev Kaderindir

16:45 El Değmemiş Aşk

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler