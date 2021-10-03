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TV Yayın akışı 3 Ekim 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 3 Ekim 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam İkimizin Sırrı, Teşkilat, yeni dizi Yalancılar ve Mumları, Benzemez Kimse Bize, MasterChef Türkiye, yabancı ve yerli filmler ekranlara gelecek. İşte, 3 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 3 Ekim 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Karaoğlan Geliyor
16:30 Arabesk
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 Banker Bilo
23:45 Yalancı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Yargı
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
23:15 Camdaki Kız

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Elisium: Yeni Cennet
14:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
00:20 Beyaz Saray Düştü

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Hayat Sevince Güzel
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Benzemez Kimse Bize
22:30 Vizontele

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kanunsuz Topraklar
14:30 Yasak Elma
16:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yalancılar ve Mumları
00:30 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Gizemli Tarih ''Piri Reis''
14:00 Dünya Hali (Altyazılı)
15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 3'Te 3
01:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Kırmızı Oda
15:15 Yerli Sinema
17:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Kırmızı Oda

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