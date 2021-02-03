Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Şubat Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Bücür 'Türk Filmi'

22.15 Çarşı Pazar 'Türk Filmi'

00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.00 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.45 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Sol Yanım 'Dizi'

00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)

03.00 7.Birim 'Yabancı Film'

04.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.45 'Yabancı Film'

01.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

03.45 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)

04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Ahlat Ağacı 'Türk Filmi'

03.30 52 Hafta

03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

12:45 Süper 1 Takım

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Survivor Ekstra