Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 3 Şubat Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Bücür 'Türk Filmi'
22.15 Çarşı Pazar 'Türk Filmi'
00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.00 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.45 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Sol Yanım 'Dizi'
00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
03.00 7.Birim 'Yabancı Film'
04.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.45 'Yabancı Film'
01.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
03.45 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)
04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Ahlat Ağacı 'Türk Filmi'
03.30 52 Hafta
03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
12:45 Süper 1 Takım
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Survivor Ekstra
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