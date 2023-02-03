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TV yayın akışı 3 Şubat 2023 Cuma! Bugün televizyonda hangi diziler var?

Haftanın son iş gününün sonu itibariyle hafta sonuna hazırlanmaya başlanan vatandaşlarımız, bu akşam ekranlara gelecek olan dizi, film ve yarışmalara ile ilgili araştırmalarına başlamış durumda. Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti ve Yalın Çapkını gibi dizilerin yanı sıra S.W.A.T: Kuşatma Altında filminin de yayınlanacağı güne dair TRT 1, ATV, Fox, Show TV, Star, TV8 ve Kanal D yayın akışını bir araya getirdik! İşte, ayrıntılar...

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  • TV yayın akışı 3 Şubat 2023 Cuma! Bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

    00:10 Yürek Çıkmazı
  • TV yayın akışı 3 Şubat 2023 Cuma! Bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Kızılcık Şerbeti

    00:15 Akılalmaz (Yabancı Sinema)
  • TV yayın akışı 3 Şubat 2023 Cuma! Bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    ATV YAYIN AKIŞI

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Ateş Kuşları

    00:20 Kuruluş Osman

    03:30 Mutfak Bahane
  • TV yayın akışı 3 Şubat 2023 Cuma! Bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Dokuz Oğuz

    23:15 Orta Sayfa

    01:30 Yalnız Kalpler
  • TV yayın akışı 3 Şubat 2023 Cuma! Bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 S.W.A.T: Kuşatma Altında (Yabancı Sinema)

    21:45 S.W.A.T: Kuşatma Altında (Yabancı Sinema)

    23:45 O Kız
  • TV yayın akışı 3 Şubat 2023 Cuma! Bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    18:15 Star Haber

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Yalı Çapkını

    00:15 Ömer
  • TV yayın akışı 3 Şubat 2023 Cuma! Bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? TRT 1, Show TV, ATV, Fox, TV8, Star ve Kanal D yayın akışı...

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    20:00 Sıfırıncı Gün

    00:15 Dizi

    03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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