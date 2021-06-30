Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Haziran Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Cam Tavanlar 'Dizi'
23.30 Gizli Kod 'Yabancı Film'
01.30 Gizli Kod 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.30 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Şef Akademi Doğada
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Poyraz Kareyel Küresel Sermaye 'Türk Filmi'
04.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)
22.45 Arkadaşım Hoşgeldin (Tekrar)
01.00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)
22.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
16.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Çakallarla Dans 5 'Türk Filmi'
21.55 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
01.25 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
04.25 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.35 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
16.35 Ya Nasip Ya Kısmet 'Ev Sineması Kuşağı'
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Sultan 'Yabancı Film'
23.45 Sultan 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Ya Nasip Ya Kısmet 'Ev Sineması Kuşağı'(Tekrar)
04.40 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Masterchef Türkiye 2021
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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