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TV yayın akışı 31 Ekim Pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var?

Yeni haftanın ilk gününde televizyonda ekranlara gelecek yapımlar belli oldu. Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerin izleyicilerin karşısına çıkacağı günde TRT1, TV8, Fox, ATV, Show TV, Star ve Kanal D'nin 31 Ekim Pazartesi yayın akışını bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • TV yayın akışı 31 Ekim Pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? TRT1, TV8, Fox, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar yayınlanacak? Televizyonda neler var?

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    13:15 Yeşil Deniz

    15:25 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • TV yayın akışı 31 Ekim Pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? TRT1, TV8, Fox, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar yayınlanacak? Televizyonda neler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Kızılcık Şerbeti

    22:30 Hayat Bugün
  • TV yayın akışı 31 Ekim Pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? TRT1, TV8, Fox, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar yayınlanacak? Televizyonda neler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Bir Küçük Gün Işığı

     

    00:20 Yalnız Kurt
  • TV yayın akışı 31 Ekim Pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? TRT1, TV8, Fox, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar yayınlanacak? Televizyonda neler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13.00 En Hamarat Benim

    16:30 Yasak Elma

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Yasak Elma

    23:30 Darmaduman
  • TV yayın akışı 31 Ekim Pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? TRT1, TV8, Fox, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar yayınlanacak? Televizyonda neler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 7

     

    22:45 Yerli Sinema Dört Köşe
  • TV yayın akışı 31 Ekim Pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? TRT1, TV8, Fox, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar yayınlanacak? Televizyonda neler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Yalı Çapkını

    23:15 Yalı Çapkını

    01:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • TV yayın akışı 31 Ekim Pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? TRT1, TV8, Fox, ATV, Show TV, Star, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar yayınlanacak? Televizyonda neler var?

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    12:45 Canım Annem

    13:30 Yazgı 

    14:30 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Tuzak

    01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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