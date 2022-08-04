TV yayın akışı, 4 Ağustos Perşembe günü yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yaz aylarının gelişiyle birlikte pek çok dizi sezon finali yaparken, yaz dizileri de ekranları süslemeye başladı. Bu akşam 4 Ağustos TV yayın akışında yer alan Duy Beni, Seni Kalbime Sakladım ve MasterCehf yapımları seyircisiyle buluşacak. İşte, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı...