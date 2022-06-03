Hafta sonunun ilk gününde dizi ve filmler reyting için birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek. Bu akşam diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken 4 Haziran Cumartesi TV yayın akışı araştırmaları hız kazandı. 4 Haziran Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışında; Kardeşlerim ve İyilik dizisi, Bıçak Sırtında filmi, Türkiye-Fareo Adaları maçı, Survivor All Star yarışmsı ve Güldür Güldür Show programı seyircisine keyifli bir akşam yaşatacak. İşte, 4 Haziran Cumartesi TV yayın akışı…