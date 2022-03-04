4 Mart TV yayın akışı diziseverler tarafından merak ediliyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Diziseverler bugün TV’de hangi diziler olduğunu araştırıyor. 4 Mart Cuma akşamı; Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Aziz, Kaderimin Oyunu, Yalnız Kurt ve Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-I Veli dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 4 Mart Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;