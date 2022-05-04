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4 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı yayınlandı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen vatandaşlar 4 Mayıs TV yayın akışında hangi dizi, film ve haber bültenlerinin olduğunu araştırıyor. Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü 4 Mayıs Çarşamba akşamı; Nasipse Olur, Bizum Hoca, İbo Show, Gülümse Kaderine, Assassin’s Creed, Kara Tahta ve Annenin Sırrıdır Çocuk yapımları ekrana geliyor. İşte, 4 Mayıs Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…

  • 01
    TV yayın akışı 4 Mayıs 2022 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

     Televizyon seyircileri 4 Mayıs Çarşamba TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. 4 Mayıs Çarşamba akşamı; Show TV'de Nasipse Olur, Kanal D’de Bizum Hoca, Star TV'de İbo Show,  FOX TV'de Gülümse Kaderine, TRT 1 Kara Tahta ve ATV'de Assassin’s Creed, TV8'de Annenin Sırrıdır Çocuk yapımları yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. 4 Mayıs Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şu şekilde;
  • 02
    TV yayın akışı 4 Mayıs 2022 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    08:45 Bir Şansım Olsa

    10:15 Mavi Boncuk

    12:30 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Nasipse Olur

    22:15 Ağır Romantik

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 03
    TV yayın akışı 4 Mayıs 2022 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Bizum Hoca

    22:20 Bizum Hoca
  • 04
    TV yayın akışı 4 Mayıs 2022 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 İbo Show

    00:30 Kaderimin Oyunu
  • 05
    TV yayın akışı 4 Mayıs 2022 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Gülümse Kaderine

    13:45 En Hamarat Benim

    16:30 Fulya İle Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

    20:00 Gülümse Kaderine

    02:00 Mahkum
  • 06
    TV yayın akışı 4 Mayıs 2022 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Oskar’s Oasis

    10:15 Kukuli

    10:40 Maceracı Yüzgeçler

    10:50 Neşeli Dünyam

    11:10 Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da Özel

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Assassin’s Creed

    22:20 Cennetin Krallığı
  • 07
    TV yayın akışı 4 Mayıs 2022 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:10 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

    06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

    12:45 Türkiye'nin Mutfağı

    15:15 Bir İyilik Hikayesi

    15:30 Kara Tahta (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kara Tahta (Altyazılı)

    00:30 Dengi Dengine

    02:25 Bir İyilik Hikayesi

    02:40 Kara Tahta (Altyazılı)
  • 08
    TV yayın akışı 4 Mayıs 2022 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    13:30 Canım Annem

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

    00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

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