Televizyon seyircileri 4 Mayıs Çarşamba TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. 4 Mayıs Çarşamba akşamı; Show TV'de Nasipse Olur, Kanal D’de Bizum Hoca, Star TV'de İbo Show, FOX TV'de Gülümse Kaderine, TRT 1 Kara Tahta ve ATV'de Assassin’s Creed, TV8'de Annenin Sırrıdır Çocuk yapımları yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. 4 Mayıs Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şu şekilde;