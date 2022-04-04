Günün yorgunluğunu teelvizyon izleyerek atmak isteyenler 4 Nisan TV yayın akışında neler olduğunu merak ediyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 4 Nisan Pazartesi akşamı; TRT 1’de Alparslan: Büyük Selçuklu, ATV’de Hakim, SHOW TV’de Üç Kuruş ve FOX TV’de Yasak Elma dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 4 Nisan Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;