Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Aile Arasında 'Türk Film'

22.45 Deliha 2 'Türk Filmi'

00.45 Aile Arasında 'Türk Film' (Tekrar)

03.00 Deliha 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Harry Potter ve Sırlar Odası 'Yabancı Film'

23.30 Çetin Ceviz 2 'Türk Filmi'

01.45 Gelinim Mutfakta(Tekrar)

03.45 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

05.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Akıncı 'Dizi'

23.40 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

00.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'

00.15 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi' (Tekrar)

02.55 52 Hafta 'Belgesel'

03.20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)

04.15 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)