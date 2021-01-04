Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Aile Arasında 'Türk Film'
22.45 Deliha 2 'Türk Filmi'
00.45 Aile Arasında 'Türk Film' (Tekrar)
03.00 Deliha 2 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Hayat Sevince Güzel
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Harry Potter ve Sırlar Odası 'Yabancı Film'
23.30 Çetin Ceviz 2 'Türk Filmi'
01.45 Gelinim Mutfakta(Tekrar)
03.45 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
05.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Akıncı 'Dizi'
23.40 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
00.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'
00.15 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi' (Tekrar)
02.55 52 Hafta 'Belgesel'
03.20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
04.15 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)
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