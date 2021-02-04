Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Alev Alev 'Dizi'

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor 'Dizi'

00.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Akrep 'Dizi'

00.15 Seni Çok Bekledim 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Asura: Çılgınlar Şehri 'Yabancı Film'

05.10 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

23.45 Agorafobi 'Yabancı Film'

01.30 Agorafobi 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.35 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

04.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Organize İşler 'Türk Filmi'

22.25 3'te 3

23.45 Organize İşler 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.55 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

03.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)

03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

12:45 Süper 1 Takım

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler