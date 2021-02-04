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TV Yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe günü programları için araştırılıyor. Bu akşam Alev Alev, Mucize Doktor, Babam Çok Değişti, Bir Zamanlar Çukurova gibi diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte, 4 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Alev Alev 'Dizi'
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor 'Dizi'
00.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Akrep 'Dizi'
00.15 Seni Çok Bekledim 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Asura: Çılgınlar Şehri 'Yabancı Film'
05.10 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
23.45 Agorafobi 'Yabancı Film'
01.30 Agorafobi 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.35 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Organize İşler 'Türk Filmi'
22.25 3'te 3
23.45 Organize İşler 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.55 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)
03.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
12:45 Süper 1 Takım
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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