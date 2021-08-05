Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Eltilerin Savaşı 'Türk Filmi'
22.30 Eltilerin Savaşı 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.00 Şabaniye 'Türk Filmi'
03.00 Şabaniye 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 İki Gönül Bir Oluversin Gari 'Türk Filmi'
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Gol Kralı 'Türk Filmi'
21.30 Maskeli Beşler İntikam Peşinde 'Türk Filmi'
23.30 Gol Kralı 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.00 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
03.30 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Kazara Aşk 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Pek Yakında 'Türk Filmi'
22.45 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
01.15 Pek Yakında 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.30 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Senin Hikayen 'Türk Filmi'
15.55 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kral Olacak Çocuk 'Yabancı Film'
22.10 Kalp Yarası 'Dizi'
01.10 Adalet 2 'Yabancı Film'
03.00 Adalet 2'Yabancı Film' (Tekrar)
04.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11.55 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.25 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Seksenler 'Dizi'
23.30 Yerli Dizi
01.30 Yerli Dizi
03.15 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
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14:30 Paylaş Benimle
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