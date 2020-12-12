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TV Yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Bir Annenin Günahı, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 12 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Kefaret
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Yerli dizi/sinema
16.20 Yerli dizi/sinema
18:45 Star Haber
20:00 İBO Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Set Ekstra
14:15 Aile Babası
16:30 Hekimoğlu İyi
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Bir Annenin Günahı
23:45 İyi Aile Babası

ATV YAYIN AKIŞI

15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak ister

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:15 3'Te 3
15:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı

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