Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Kefaret
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:30 Yerli dizi/sinema
16.20 Yerli dizi/sinema
18:45 Star Haber
20:00 İBO Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Set Ekstra
14:15 Aile Babası
16:30 Hekimoğlu İyi
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Bir Annenin Günahı
23:45 İyi Aile Babası
ATV YAYIN AKIŞI
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak ister
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:15 3'Te 3
15:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
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