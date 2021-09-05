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TV Yayın akışı 5 Eylül 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 5 Eylül 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam İkimizin Sırrı, Seneye Bu Zamanlar, MasterChef Türkiye, yabancı ve yerli filmler ekranlara gelecek. İşte, 5 Eylül Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 5 Eylül 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Senede Bir Gün
16:30 Sultan
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kibar Feyzo
21:45 Neşeli Günler
23:45 Kayıp İnci
02:30 Kayıp İnci

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:15 Şevkat Yerimdar
16:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kafalar Karışık
22:00 Hababam Sınıfı Askerde
00:45 Kafalar Karışık

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:45 Boşver Arkadaş
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Vizeontele
22:15 Vizeontele
00:45 Kazara Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:45 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çember: Yolun Sonundaki Kız TV'DE İLK
22:15 Çember: Yolun Sonundaki Kız
00:30 Çölden Gelen
02:00 Çölden Gelen

ATV YAYIN AKIŞI

12:50 Şans Kapıyı Çalınca
15:20 Kalp Yarası
19:00 atv Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
00:20 Küçülen Hayatlar - Yabancı Sinema
02:50 Baş Belası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:50 Dünya Hali
16:05 Teşkilat
19:00 TRT 1 Ana Haber
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'te 3
00:35 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

15:15 Arif V 216
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Paylaş Benimle

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