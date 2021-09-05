Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Senede Bir Gün

16:30 Sultan

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kibar Feyzo

21:45 Neşeli Günler

23:45 Kayıp İnci

02:30 Kayıp İnci

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:15 Şevkat Yerimdar

16:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kafalar Karışık

22:00 Hababam Sınıfı Askerde

00:45 Kafalar Karışık

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:45 Boşver Arkadaş

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Vizeontele

22:15 Vizeontele

00:45 Kazara Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:45 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çember: Yolun Sonundaki Kız TV'DE İLK

22:15 Çember: Yolun Sonundaki Kız

00:30 Çölden Gelen

02:00 Çölden Gelen

ATV YAYIN AKIŞI

12:50 Şans Kapıyı Çalınca

15:20 Kalp Yarası

19:00 atv Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

00:20 Küçülen Hayatlar - Yabancı Sinema

02:50 Baş Belası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:50 Dünya Hali

16:05 Teşkilat

19:00 TRT 1 Ana Haber

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 3'te 3

00:35 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

15:15 Arif V 216

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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