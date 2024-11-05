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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 5 Kasım 2024: Bugün TV’de neler var? Star TV, Kanal D, Show TV, ATV yayın akışı

        Tv yayın akışı 5 Kasım 2024: Bugün TV'de neler var? Star TV, Kanal D, Show TV, ATV yayın akışı

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. 5 Kasım Salı akşamı bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken haber bültenlerinde gündeme dair notlar aktarılacak. İşte, 5 Kasım 2024 Star TV, Kanal D, Show TV, ATV yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 17:22 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:22
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        Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. Kanalların 5 Kasım Salı TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam iki dizi yeni sezon ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

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        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Kalpazan

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        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Bir Gece Masalı

        00:20 Kuruluş Osman

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Deliha 2

        22:15 Deliha 2

        00:30 Güzel Köylü

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arda'nın Mutfağı

        17:15 Bizi Birleştiren Hayat

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Adalet -Yerli Sinema

        21:45 Adalet

        23:45 Arka Sokaklar

        02:30 Güllerin Savaşı

        6
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