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TV Yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Akrep, Arka Sokaklar, Akıncı, Kırmızı Oda, Son Yaz, Payitaht ve Ramo yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 5 Mart Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Mart 2021 Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
00.15 Ninja Kaplumbağalar 'Yabancı Film'
02.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Seni Çok Bekledim 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Seni Çok Bekledim 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Empire State 'Yabancı Film'
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Akıncı 'Dizi'
00.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
14.30 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Son Yaz 'Dizi'
00.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TRT1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'
00.15 Yer Çekimi 'Yabancı Film'
01.50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
02.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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