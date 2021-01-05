Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Ocak Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Seçkin Tetikçiler 'Yabancı Film'

02.15 Seçkin Tetikçiler 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Baraj 'Dizi'

00.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç 'Yabancı Film'

22.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

01.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

03.15 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

05.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Akıncı 'Dizi'

23.40 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'

23.00 Son Şans 'Yabancı Film'

03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)